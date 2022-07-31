Взрыв прогремел в центре Кабула

В центре столицы Афганистана Кабуле прогремел взрыв. Об этом 31 июля сообщил телеканал Ariana на странице в Twitter.

Факт взрыва подтвердил представитель МВД Афганистана. Другие подробности не приводятся.

Пользователи уточняют в комментариях, что взрыв произошел после ракетного удара.

18 июня взрыв прогремел в Кабуле в храме сикхов, сообщалось о ранении нескольких человек. Ранее, 29 мая, два человека получили ранения при взрыве магнитной мины в Кабуле. Инцидент произошел в районе парка Голайе.

22 апреля в мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана произошел взрыв. Погибли 33 человека, в том числе дети. Взрыв совершил террорист-смертник.