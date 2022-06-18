В афганской столице прогремел взрыв в храме

В Кабуле в храме сикхов прогремел взрыв. Об этом в субботу, 18 июня, сообщило агентство Reuters.

По его информации, в здании находились приблизительно 30 человек. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Как отмечает телеканал Ariana News в своем Twitter, МВД Афганистана подтвердило взрыв в столице страны. Кроме того, по данным телеканала, в Кабуле прогремели еще несколько взрывов.

Другие подробности не приводятся.

Ранее, 29 мая, два человека получили ранения при взрыве магнитной мины в Кабуле. Инцидент произошел в районе парка Голайе. Мина была установлена на велосипеде, целью нападавших был автомобиль талибов («Талибан», движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), который столкнулся с гражданским автомобилем.

22 апреля в мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана произошел взрыв. Погибли 33 человека, в том числе дети. Взрыв совершил террорист-смертник.