Два человека пострадали в результате взрыва в Кабуле

Два человека получили ранения при взрыве магнитной мины в Кабуле. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил местный житель.

По его словам, которые приводит «РИА Новости», инцидент произошел в районе парка Голайе. Мина была установлена на велосипеде, целью нападавших был автомобиль талибов («Талибан», движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), который столкнулся с гражданским автомобилем.

30 апреля в результате взрыва бомбы в микроавтобусе в столице Афганистана погибла женщина, еще три пассажира пострадали. Террористическая группировка «Исламское государство​​» (ИГИЛ, ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за данный взрыв.

22 апреля в мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана произошел взрыв. Погибли 33 человека, в том числе дети. По данным газеты «Хашт-э субх», взрыв совершил террорист-смертник.