В NASA обвинили Китай в сокрытии данных о полетах ракет-носителей

КНР не предоставила данные о траекториях полетов ракет-носителей «Чанчжэн-5B», что необходимо для прогноза рисков падения на Землю космического мусора. Об этом 30 июля написал в своем Twitter-аккаунте глава NASA Билл Нельсон.

«Китайская Народная Республика не поделилась данными о траектории ракеты Long March 5B («Чанчжэн-5B». — Ред.), которая вернулась на Землю», — сообщил он.

Нельсон также объяснил, что все космические державы должны следовать установленным порядкам и обмениваться подобной информацией, чтобы иметь надежные прогнозы рисков падения космического мусора, особенно таких тяжелых ракет-носителей, как «Чанчжэн-5B», так как это связано с риском для жизни и имущества людей.

Управление программы пилотируемых полетов Китая сообщило о приводнении в Тихом океане первой ступени двухступенчатой ракеты. Ее часть массой около 22 т сгорела в атмосфере.

25 июля лабораторный модуль «Вэньтянь» состыковался с китайской орбитальной станцией. Ракета Long March-5B Y3 («Чанчжэн-5B») стартовала в 14:22 по пекинскому времени (09:22 мск) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая. Примерно через восемь минут лабораторный модуль отделился и вышел на заданную орбиту.

В январе Китай успешно провел испытание манипулятора, установленного на национальной космической станции. С помощью устройства переместили в пространстве отстыкованный грузовой корабль «Тяньчжоу-2», а после вернули его на место. Строительство многомодульной китайской орбитальной станции «Тяньгун» началось 29 апреля 2021 года.