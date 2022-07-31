Жители России смогут увидеть два крупных звездопада в августе

Жители России смогут наблюдать два пика метеорных потоков в августе. Об этом рассказал канал РЕН ТВ.

Звездопад Персеиды в созвездии Персея россияне смогут увидеть с 17 июля по 24 августа. Этот метеорный поток является одним из самых популярных и виден в Северном полушарии. Максимальной активности Персеиды достигнут 12 августа в 23:00 мск, в это время можно будет увидеть наибольшее число метеоров — до 110 в час. Наблюдать этот звездопад можно лишь раз в год, когда Земля пересекает орбиту кометы Свифта – Туттля.

Кроме того, с 3 по 25 августа жители России смогут метеорный поток каппа-Цигниды в созвездии Лебедя. Как и Персеиды, этот звездопад виден только в Северном полушарии. Пик метеорного потока придется на 18 августа, тогда можно будет увидеть три метеора в час.

31 мая планета Земля прошла сквозь метеоритный шторм. На Землю падали крупные осколки кометы 73P/Швассмана–Вахмана, которая распалась в 1995 году на четыре фрагмента, а в дальнейшем число ее осколков превысило 65. Постепенно комета будет распадаться всё больше, образуя метеорный поток Тау-Геркулиды, движущийся вблизи прежней орбиты кометы.