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Земля пройдет сквозь метеоритный шторм в ночь на 31 мая

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Астрономы сообщили, что в ночь с 30 на раннее утро 31 мая Земля, вероятнее всего, пройдет через следы обломков разбившейся кометы под названием 73P/Швассмана-Вахмана. Об этом рассказали в NASA.

Планета пройдет через крупные осколки кометы, которая распалась в 1995 году на четыре фрагмента, а в дальнейшем число ее осколков превысило 65. Постепенно комета будет распадаться всё больше, образуя метеорный поток тау-Геркулиды, движущийся вблизи прежней орбиты кометы.

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В этом году жители Земли смогут наблюдать метеоритный дождь, пик которого, по предварительным данным, придется на 8:15 мск. Максимум потока должен наблюдаться в Нижней Калифорнии в Мексике.

Один оборот кометы Швассмана — Вахмана вокруг Солнца составляет примерно 5,4 года. Небесное тело стремительно разрушается и через несколько оборотов вокруг Солнца, вероятно, перестанет существовать.

Говоря о метеоритном шторме, который ожидает землян в ночь на 31 мая, крымский астроном Александр Якушечкин обратил внимание на существование нескольких вариантов времени начала шторма. По одной из версий, он продлится около двух часов, а пик придется на 6:30 по московскому времени.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о метеорном потоке, который можно было наблюдать с 4 на 5 мая. Температура воздуха тогда понижалась до апрельских показателей — +8...+10 градусов.

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