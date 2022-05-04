Москвичи увидят метеорный поток Акварид в ночь на 5 мая

Жители Москвы в ночь на 5 мая смогут увидеть метеорный поток Акварид. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 3 мая.

«Увидят москвичи сегодня ночью звездопад. К нам выйдет антициклон, погода улучшится, небо прояснится, будет малооблачная погода», — сказал он «РИА Новости».

Тишковец отметил, что температура понизится до апрельских показателей — +8...+10 градусов, а ближайшей ночью будет около нуля, местами ожидаются заморозки до –3 градусов.

В конце апреля Московский планетарий сообщил, что в ночь на 5 мая на небе можно будет увидеть до 40 метеоров в час.

6 апреля стало известно, что исследователи Института внеземной физики Общества имени Макса Планка в Германии обнаружили новую структуру внутри Млечного пути — внутреннее кольцо богатых металлом звезд, которые моложе звезд в баре — вытянутой структуре из звезд и газа в галактическом диске.