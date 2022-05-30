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Астроном предупредил о метеорном дожде утром 31 мая
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Астроном предупредил о метеорном дожде утром 31 мая

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Фото: TASS/EPA/MARTIN DIVISEK
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Утром во вторник, 31 мая, на Земле можно будет увидеть метеорный дождь, предупредил крымский астроном Александр Якушечкин 30 мая.

«Он продлится на протяжении двух часов. Его максимум придется на 6:30 по московскому времени. Лучше всего это явление будет видно в западном полушарии Земли, в Северной Америке», — подчеркнул «РИА Новости» специалист в понедельник, 30 мая.

Якушечкин сказал, что число метеоров может достигнуть 10 тыс.

Он также обратил внимание на существование нескольких вариантов времени начала шторма. По одной из версий, явление может начаться ближе к восьми часам утра (мск).

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о метеорном потоке, который можно было наблюдать с 4 на 5 мая. Температура воздуха тогда понижалась до апрельских показателей — +8...+10 градусов.

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