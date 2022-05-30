Астроном предупредил о метеорном дожде утром 31 мая

Утром во вторник, 31 мая, на Земле можно будет увидеть метеорный дождь, предупредил крымский астроном Александр Якушечкин 30 мая.

«Он продлится на протяжении двух часов. Его максимум придется на 6:30 по московскому времени. Лучше всего это явление будет видно в западном полушарии Земли, в Северной Америке», — подчеркнул «РИА Новости» специалист в понедельник, 30 мая.

Якушечкин сказал, что число метеоров может достигнуть 10 тыс.

Он также обратил внимание на существование нескольких вариантов времени начала шторма. По одной из версий, явление может начаться ближе к восьми часам утра (мск).

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о метеорном потоке, который можно было наблюдать с 4 на 5 мая. Температура воздуха тогда понижалась до апрельских показателей — +8...+10 градусов.