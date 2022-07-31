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Снова заболевший COVID-19 Байден рассказал о рабочих планах

Сдавший повторно положительный тест на COVID-19 Байден сообщил, что чувствует себя хорошо
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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Джо Байден обратился к американцам 30 июля после сообщений о том, что глава Белого дома снова болен COVID-19. В коротком видео он сообщил, что чувствует себя нормально, но из-за положительного теста несколько дней он проведет в резиденции.

«Приветствую всех, это Джо Байден. Этим утром я сдал положительный тест. Следующие несколько дней придется поработать из дома. Чувствую я себя нормально, всё хорошо. А теперь нам с Командором надо немного поработать», — сказал американский лидер, указывая на немецкую овчарку.

21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5, наблюдалась ломота в теле и першение в горле.

Спустя два дня координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа заявил, что глава государства чувствует себя лучше. В Белом доме отмечали, что американский лидер продолжает работу в удаленном режиме.

27 июля президент Джо Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19. По решению врача он снял меры строгой изоляции, однако продолжил носить маску в присутствии других людей для их защиты.

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