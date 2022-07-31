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Адвокат Саакашвили сообщил о его уходе из грузинской политики

Адвокат Гелбахиани: Саакашвили уходит из политики и покидает свою партию
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Фото: РИА Новости
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уходит из грузинской политики и покидает свою партию. Об этом сообщил его адвокат Валерий Гелбахиани телеканалу «Имеди» в субботу, 30 июля.

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По словам защитника, Саакашвили покидает партию «Единое национальное движение», потому что у него «политика больше не стоит на повестке дня».

Гелбахиани отметил, что Саакашвили не имеет претензий к кому-либо в партии, передает Agenda.ge. Его главная задача — следить за здоровьем, уточнил адвокат.

После того как Саакашвили покинул Грузию, он получил гражданство Украины, а с 2015 по 2016 год занимал пост губернатора Одесской области. Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти.

В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, политик в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Сейчас он находится там под арестом в тюрьме и в феврале текущего года объявлял повторную голодовку из-за плохого лечения в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.

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