В Подмосковье отметили 30-летие Федерации бокса России

На «Острове Русский» в Серпухове прошло торжественное празднование 30-летия Федерации бокса России.

Мероприятие состоялось 30 июля. Фанаты этого вида спорта смогли увидеть два финала крупных турниров — в матчевой встрече сошлись финалисты командного Кубка России — сборные Центрального и Уральского федеральных округов, а также на ринг вышли участники финала турнира «Матч ТВ Кубок Победы» — команды «Ленинград» и «Кама». Призовой фонд каждого из соревнований составлял 20 млн рублей.

Перед началом первого боя прошел масштабный праздник, который провели актриса Яна Кошкина и актер Сергей Бурунов.

На торжество приехали болельщики всех 85 региональных федераций, а также более 50 звезд российского бокса — олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы-профессионалы. Для гостей выступали Ольга Серябкина, Rauf & Faik, Filatov & Karas и многие другие. Завершился праздник грандиозным пиротехническим шоу.

29 июня в Москве прошел второй этап нового командного турнира по боксу «Матч ТВ Кубок Победы». Лидеры сборной России выступают на «Кубке Победы» по правилам профессионального бокса в составах команд федеральных округов. На московском этапе «Кама» выиграла 5:0 у «Сибири» и вышла в лидеры турнира с двумя победами. Суперфинал проходит 30 июля в Серпухове.