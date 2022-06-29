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В Москве прошел второй этап нового командного турнира по боксу «Матч ТВ Кубок Победы»

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Фото: vk.com/forumspb
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В Москве прошел второй этап нового командного турнира по боксу «Матч ТВ Кубок Победы», который стартовал на 25-м Петербургском международном экономическом форуме.

Лидеры сборной России выступают на «Кубке Победы» по правилам профессионального бокса в составах команд федеральных округов. На московском этапе «Кама» выиграла 5:0 у «Сибири» и вышла в лидеры турнира с двумя победами. Также по две победы у «Москвы» и «Ленинграда», но они уступают «Каме» по разнице побед в матчевых встречах. На домашнем этапе «Москва» выиграла у «Сталинграда» 4:1, а «Ленинград» был сильнее «Тулы» — 3:2.

Третий этап пройдет 1–3 июля в Казани. После этого ведущие боксеры страны вновь встретятся 8–10 июля в Санкт-Петербурге, а пятый этап 15–17 июля примет Оренбург. Суперфинал состоится 30 июля в Москве. Призовой фонд нового супертурнира составляет 20 млн рублей.

Также на Петербургском международном экономическом форуме Федерация бокса России и Республика Башкортостан договорились о развитии проекта «Бокс в школы», направленного на развитие регионального бокса, пропаганду спорта и активного образа жизни, воспитание здорового и патриотичного поколения. В минувший уикенд генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко провела в Уфе совещание по реализации этой программы.

«Планируем запускать «Бокс в школы» с нового учебного года. Ряд муниципалитетов, а именно города Уфа, Октябрьский, Сибай, Стерлитамак, Белорецкий и Баймакский районы уже готовы участвовать в программе. Сейчас определяем список школ совместно с министерством образования и науки Республики Башкортостан», — рассказал министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов. На встрече также обсуждалось проведение в регионе соревнований всероссийского уровня, в том числе чемпионата России по боксу среди женщин 2023 года в Уфе.

Кроме этого, в рамках визита делегации бокса в Уфу двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко и серебряный призер Олимпийских игр Софья Очигава провели мастер-классы и поделились историями из своей спортивной карьеры с юными спортсменами на Всероссийском олимпийском дне, который как всегда масштабно прошел в столице Башкортостана.

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов провел «Зарядку чемпионов». Помимо бокса были проведены показательные выступления, мастер-классы, открытые тренировки и соревнования для жителей по борьбе, фехтованию, дзюдо, волейболу, баскетбол (3х3), легкой атлетике, гандболу, теннису, акробатическому рок-н-роллу, шахматам, шашкам и другим видам спорта.

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