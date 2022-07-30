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Минобороны указало на ответственность Зеленского и США за удар в Еленовке

Минобороны: ответственность за удар по СИЗО с пленными в Еленовке несут Зеленский и США
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Фото: РИА Новости
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Ответственность за кровавую бойню против украинцев несут лично президент Украины Владимир Зеленский, киевский режим и США. Об этом 30 июля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несут лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон», — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков напомнил, что в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины из РСЗО HIMARS по колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные, погибли 50 человек.

Как добавил представитель Минобороны, киевским режимом убита или покалечена значительная часть из находившихся в колонии 193 украинских пленных.

Ранее, в субботу, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что за ракетный удар по СИЗО в Еленовке ответственны Зеленский и Вашингтон. По его словам, признания своих зверств националистами группировки «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО.

Обстрел СИЗО в Еленовке со стороны вооруженных формирований Украины был произведен из РСЗО HIMARS 29 июля. Произошедшее является целенаправленной кровавой провокацией киевского режима, указали в Минобороны РФ.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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