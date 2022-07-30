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Financial Times указала на непрочность единства ЕС в отношении России

FT: единство ЕC в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием
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Фото: Global Look Press/Manfred Bail
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Единство Евросоюза в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием из-за роста инфляции и возможных мер по энергосбережению. Об этом 29 июля написала газета Financial Times.

Цены и ценности: как ЕС будет бороться с инфляцией
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Издание отмечает, что ЕС «демонстрировал единый фронт» в начале спецоперации России по защите мирного населения Донбасса.

«Однако европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием», — говорится в материале.

Газета задается вопросом, смогут ли лидеры европейских стран «дальше держать оборону» или «их солидарность рухнет, когда отпор гневных потребителей вынудит их умерить враждебное отношение к Москве». Журналисты также указали на непрочность единства ЕС в вопросе энергетики.

В тот же день статистическое управление Евросоюза — Евростат спрогнозировал рост годовой инфляции в ЕС до 8,9% по итогам июля. Отмечается, что энергетика будет иметь самый высокий годовой уровень инфляции в июле — 39,7% по сравнению с 42,0% в июне.

30 июля агентство Bloomberg заявило, что европейские цены на электроэнергию достигли рекордно высоких показателей в июле и будут увеличиваться дальше, усиливая давление на потребителей.

До этого, 13 июля, директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал санкции Запада против РФ изнуряющими их собственную экономику и отметил, что из-за них европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров.

Еще 12 мая президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Он указал, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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