Захарова отреагировала на слова экс-премьера Болгарии о «длинной руке» Кремля

Россия с сочувствием относится к обеспокоенности бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова о якобы имеющем место вмешательстве России во внутренние дела страны. Такое заявление 29 июля сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Искренне сочувствуем его озабоченности «длинной рукой» Кремля. С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем «основном внешнеполитическом инструменте» на Балканах и «обработке» местных политиков путем организации «выездных туров» в Грецию», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Таким образом она прокомментировала публикацию газеты The Times, в которой Петков фактически обвинил Россию во вмешательстве в политические процессы внутри Болгарии. Захарова подчеркнула, что Россия никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела иностранных государств так же, как не допустит навязывание своего мнения самой Москве. Наличие же спекуляций на тему «российской угрозы» — признак политической агонии, подытожила она.

22 июня Петков возложил вину за свою отставку на бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, лидера партии «ГЕРБ» Бойко Борисова, главу партии «Есть такой народ» Слави Трифонова, а также на российского посла Элеонору Митрофанову. Мария Захарова иронично отреагировала на слова болгарского политика и предложила дополнить его список Бэтменом и Женщиной-кошкой. По словам Захаровой, «человек устал, начал заговариваться».

27 апреля российский «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Тогда Петков отметил, что Болгария не поддастся на условия Москвы, поскольку не станет использовать внедоговорную схему оплаты российского газа рублями.