Американский актер Уилл Смит еще раз извинился перед ведущим церемонии «Оскар» Крисом Роком. Соответствующий видеоролик появился на YouTube-канале артиста в пятницу, 29 июля.

«Крис, я извиняюсь перед тобой за неподобающее поведение, и я буду здесь, если ты захочешь поговорить. Я не задумывался, сколь многих людей я задел этим поступком, поэтому я хочу извиниться перед матерью Криса, перед семьей Криса — особенно перед Тони Роком», — отметил он.

По словам Смита, он вышел из себя и был не прав, добавив, что эти «действия не были присущи человеку, которым я бы хотел быть».

Уилл Смит на 94-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» стал участником неоднозначного инцидента, во время которого вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока. Последний неуместно пошутил над супругой Смита и последствиями ее болезни.

В марте Смит уже извинялся перед комиком. Он отметил, что слушать шутки в свой адрес — часть работы актера, но шутка о состоянии здоровья его жены была для него невыносимой и вызвала яркую эмоциональную реакцию.

В начале апреля Уилл Смит принял решение покинуть Американскую киноакадемию из-за разразившегося скандала. 2 апреля кинокомпания Sony Pictures приняла решение остановить работу над четвертой частью комедийного боевика «Плохие парни» из-за скандала с участием актера.

8 апреля Американская киноакадемия приняла решение запретить Смиту участвовать в ее мероприятиях в течение 10 лет. В ответ на это актер заявил, что принимает и уважает решение киноакадемии.

Смит был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард» о детстве теннисисток Винус и Серены Уильямс.