Энергетик оценил объемы поступающего газа на Украину из Словакии

Ежесуточный реверсный забор газа «Нафтогазом Украины» из Словакии производится в довольно маленьких объемах. Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в пятницу, 29 июля.

Ранее в этот же день «Коммерсант» со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream сообщал, что с 28 июля «Нафтогаз Украины» начал физический реверс газа в страну из Словакии. Это произошло впервые с марта. Ожидается, что поставки составят 0,53 млн куб. м в сутки. Ранее Киев прибегал к виртуальному реверсу российского газа из Словакии и Венгрии. Согласно данным издания, в связи с сокращением поставок российского газа по «Северному потоку – 1» из-за проблем с ремонтом турбин Европа получает недостаточно этого ресурса, поэтому Украина не может использовать виртуальный реверс в нужных объемах. Из Словакии реверс прекратился полностью, из Венгрии сократился.

Физический реверс — это реальный поток газа, идущий через границы стран. При виртуальном реверсе транзитное государство получает голубое топливо из общего потока, покупая его у других стран.

Юшков рассказал, что Словакия получает газ в основном из России — через «Северный поток – 1», также поставки идут через «Турецкий поток». Оба газопровода проходят транзитом через Словакию. Поставка идет через СП-1, далее через ФРГ в Чехию, Словакию, а потом и в Австрию. Поставки через «Турецкий поток» идут из Турции в Болгарию, далее в Сербию, потом в Венгрию, потом в Словакию и затем — в Австрию.

«Заход в Словакию делался, чтобы у «Газпрома» был контракт на транзит через Словакию с условием «качай и плати», — пояснил аналитик.

По его словам, если бы «Газпром» сразу прокачивал бы по «Северному потоку – 1», то он бы не качал через Словакию, но платил бы Братиславе. При этом в этой стране понимали бы, что рано или поздно потеряют транзит, поэтому возражали бы против строительства и СП, и «Турецкого потока». Поэтому газовый холдинг пошел на компромисс и заводил свой газ через Словакию, рассказал специалист.

«Довольно интересно, что Венгрия отказывает Украине в поставках газа — потому что самим не хватает и эти поставки будут еще больше снижаться», — добавил он.

Недавно Будапешт запросил дополнительные объемы голубого топлива у РФ и попросил, чтобы всё проходило через «Турецкий поток», потому что все северные маршруты, например «Северный поток – 1», транзит через Украину, становятся всё более рискованными для Венгрии, отметил энергетик.

По его словам, если не решить вопросы с ремонтом турбин от газокомпрессорной станции «Портовая», создающей давление в СП-1, то по этому трубопроводу остановится прокачка. Если Киев лишится контроля над участком, где сейчас проходит трубопровод через распределительную станцию «Суджа», транзит через Украину остановится. В таком случае останется только «Турецкий поток», поэтому Будапешт заранее хочет получать голубое топливо через него, пояснил он.

В целом Венгрия больше думает о себе и даже ограничила продажу топлива на АЗС для авто с иностранными номерами, добавил специалист.

Юшков отметил, что Польша также находится в напряженной ситуации, потому что теперь не покупает газ у «Газпрома», отказавшись перейти на рублевые расчеты. Трубопровод Ямал – Европа не работает. Варшава сейчас получает весь газ через приемный СПГ-терминал, а также реверсом из Германии, но в небольших объемах. Раньше газ из России шел в Польшу транзитом через Украину, но сейчас этого контракта нет и нужно физически качать газ из Варшавы в Киев, заключил эксперт.

Стоит отметить, что 26 июля «Нафтогаз Украины» объявил о дефолте по еврооблигациям. В последний день льготного периода компания не выплатила держателям евробондов долги, что означает наступление дефолта. Украинское издание «Страна.ua» писало, что кабмин запретил компании платить по еврооблигациям, хотя деньги были.

Юшков тогда заявил «Известиям», что «Нафтогаз Украины» специально банкротят, чтобы компания не могла выполнить внешние обязательства по заимствованию. Аналитик выразил мнение, что на Украине былые элиты бьются за контроль над компанией, потому что ее нынешнее руководство было назначено при прежних властях страны, еще до нынешнего лидера государства Владимира Зеленского. Теперь их могут пытаться вытеснить оттуда, чтобы получить контроль над бизнесом, предположил он.