Реклама
Прямой эфир
Общество
В Новосибирском зоопарке на свет появились шесть котят краснокнижного манула
Мир
Литва увеличила квоту на число пассажиров в транзитных поездах из РФ
Мир
В ДНР допустили проведение референдума о вхождении в состав РФ в сентябре
Мир
В Британии ожидают роста цен на электричество почти вдвое к 2023 году
Мир
В ЛНР заявили о полном освобождении Углегорской ТЭС от ВСУ
Мир
На Лазурном берегу Франции появились голубые акулы
Мир
Авианосец Ronald Reagan ВМФ США направился в сторону Тайваньского пролива
Мир
Росгвардия задержала пособников СБУ и ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Мир
Правительство Германии одобрило передачу Украине 100 самоходных гаубиц
Мир
В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна
Мир
«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей «Северного потока»
Мир
Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД РФ

Энергетик назвал причины дефолта «Нафтогаза Украины»

Энергетик Юшков: банкротство «Нафтогаза» может специально провоцироваться
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банкротство «Нафтогаза Украины» специально провоцируется, чтобы компания не могла выполнить внешние обязательства по заимствованию. Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в среду, 27 июля.

Ставки на стоп: почему Киев сокращает транзит российского газа в Европу
Эксперты не исключают полной остановки прокачки — тогда страны Восточной Европы останутся без топлива

Накануне «Нафтогаз Украины» официально объявил о дефолте по еврооблигациям. В последний день льготного периода компания не выплатила держателям евробондов долги, что означает наступление дефолта. Украинское издание «Страна.ua» писало, что кабмин запретил компании платить по еврооблигациям, хотя деньги были.

От «Нафтогаза» требовали полного погашения облигаций со сроком погашения на следующей неделе, а также дополнительной выплаты купонов по действующим до 2024 года облигаций. По данным Reuters, сумма выплат составляет $335 млн.

По словам Юшкова, на Украине былые элиты бьются за контроль над «Нафтогазом», потому что нынешнее руководство компании было назначено при прежних властях страны, еще до нынешнего лидера государства Владимира Зеленского. Их вполне могут пытаться оттуда вытеснить, чтобы получить контроль над компанией, полагает аналитик.

Специалист считает, что банкротство «Нафтогаза» специально провоцируется, чтобы компания не могла выполнить внешние обязательства по заимствованию.

Второй вопрос в том, что все же понимают, что можно же вообще не отдавать ничего: ни государственные долги, ни корпоративные долги и переводить все разговоры о возврате долгов в плоскость этики и говорить, что Киев сдерживает конфликт в Донбассе и Украина ничего никому не вернет, пока идет спецоперация, предположил Юшков.

Пока украинское правительство спонсируется Западом, деньги в этой стране будут и «Нафтогазу Украины» нет смысла искать средства самостоятельно, заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Он отметил, что украинское правительство владеет «Нафтогазом» и в данном случае будет ответственно, чтобы собирать деньги для этой компании. Сам холдинг не сможет после дефолта привлекать кредитные деньги — но компании это и не нужно, ведь средства дают западные страны, правительство США, например, подчеркнул эксперт.

«Вопрос в том, как Украина будет получать деньги от Запада», — сказал специалист.

Он привел пример с правительством бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, при правлении которого в стране не было полноценной экономики, но правительство существовало за счет средств США. То же самое и с Киевом, констатировал эксперт.

20 июля «Нафтогаз Украины» попросил у правительства своей страны субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В холдинге отмечали, что для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022