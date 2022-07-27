Энергетик назвал причины дефолта «Нафтогаза Украины»

Банкротство «Нафтогаза Украины» специально провоцируется, чтобы компания не могла выполнить внешние обязательства по заимствованию. Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в среду, 27 июля.

Накануне «Нафтогаз Украины» официально объявил о дефолте по еврооблигациям. В последний день льготного периода компания не выплатила держателям евробондов долги, что означает наступление дефолта. Украинское издание «Страна.ua» писало, что кабмин запретил компании платить по еврооблигациям, хотя деньги были.

От «Нафтогаза» требовали полного погашения облигаций со сроком погашения на следующей неделе, а также дополнительной выплаты купонов по действующим до 2024 года облигаций. По данным Reuters, сумма выплат составляет $335 млн.

По словам Юшкова, на Украине былые элиты бьются за контроль над «Нафтогазом», потому что нынешнее руководство компании было назначено при прежних властях страны, еще до нынешнего лидера государства Владимира Зеленского. Их вполне могут пытаться оттуда вытеснить, чтобы получить контроль над компанией, полагает аналитик.

Специалист считает, что банкротство «Нафтогаза» специально провоцируется, чтобы компания не могла выполнить внешние обязательства по заимствованию.

Второй вопрос в том, что все же понимают, что можно же вообще не отдавать ничего: ни государственные долги, ни корпоративные долги и переводить все разговоры о возврате долгов в плоскость этики и говорить, что Киев сдерживает конфликт в Донбассе и Украина ничего никому не вернет, пока идет спецоперация, предположил Юшков.

Пока украинское правительство спонсируется Западом, деньги в этой стране будут и «Нафтогазу Украины» нет смысла искать средства самостоятельно, заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Он отметил, что украинское правительство владеет «Нафтогазом» и в данном случае будет ответственно, чтобы собирать деньги для этой компании. Сам холдинг не сможет после дефолта привлекать кредитные деньги — но компании это и не нужно, ведь средства дают западные страны, правительство США, например, подчеркнул эксперт.

«Вопрос в том, как Украина будет получать деньги от Запада», — сказал специалист.

Он привел пример с правительством бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, при правлении которого в стране не было полноценной экономики, но правительство существовало за счет средств США. То же самое и с Киевом, констатировал эксперт.

20 июля «Нафтогаз Украины» попросил у правительства своей страны субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В холдинге отмечали, что для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.