Россияне за I полугодие потратили 17,6 млрд рублей на постройку частных домов

С помощью льготных программ — «Льготная», «Семейная», «Дальневосточная» —, оператором которых выступает ДОМ.РФ, ипотеку на строительство или покупку частных домов уже оформили более 4200 российских семей на общую кредитную сумму около 17,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило в редакцию «Известий» в пятницу, 29 июля.

В России наблюдается рекордный рост индивидуального жилищного строительства — за первые шесть месяцев 2022 года введено 33 млн кв. м частных домов, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одним из основных условий для развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) является доступная ипотека. Распространение госсубсидий на этот сектор увеличило спрос как покупку, так и на строительство собственных домов.

1 июня 2022 года по решению правительства РФ «Льготная ипотека» была распространена и на ИЖС хозяйственным способом, то есть без привлечения подрядчиков.

«По программе уже заключили более 180 кредитных договоров на общую сумму около 600 млн рублей», — отметили в ДОМ.РФ.

Развитие ИЖС в России — одно из ключевых направлений деятельности компании, при участии которой идет стандартизация загородного рынка через внедрение типовых проектов домов.

«Еще одно важное направление — цифровизация. Для этого запущен суперсервис «строим.дом.рф», работающий по принципу «одного окна». С его помощью можно выбрать оптимальный проект дома, подобрать подрядчика и оформить ипотеку», — рассказал директор подразделения «Развитие жилищной сферы» ДОМ.РФ Евгений Квасенков на выездном заседании комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере строительства, которое прошло в рамках выставки Open Village.

Квасенков заявил, что принципиальное значение для развития ИЖС имеет практическое распространение на этот сектор правил, действующих сегодня на рынке новостроек, — строительство с привлечением денег граждан на счета эскроу. Это дает полную гарантию сохранности средств граждан и открывает возможности для привлечения проектного финансирования. Благодаря мерам поддержки ежегодный ввод частного жилья в РФ к 2030 году должен достигнуть 50 млн кв. м.

В конце июня в федеральной компании «Этажи» сообщили, что на первом месте в рейтинге самого подорожавшего загородного жилья оказался Краснодар, в котором в мае этого года дома подорожали на 30,2% по сравнению с маем прошлого года. На втором месте — Москва и Ростов-на-Дону с ростом средних цен загородных домов за аналогичный период на уровне 30,1%. На третьем — Новосибирск — с ростом на 29,6%, на четвертом — Тюмень — на 28,5%, на пятом — Самара — на 27,8%.