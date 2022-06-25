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Загородные дома в России за год подорожали на 23%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Средняя стоимость загородных домов в России за последний год рекордно выросла на 23%. Эксперты федеральной компании «Этажи» назвали крупные города страны с максимальным за прошлый год ростом стоимости загородного жилья.

Жил бы в Сочи: где темпы роста цен на недвижимость опережают московские
Столицы оказались лишь в третьей десятке рейтинга дороговизны

«Рост стоимости строительных материалов последние пару лет, относительно высокая динамика роста цен на городские квартиры, активный выкуп наиболее доступных вариантов, в том числе тех, которые были построены 3–5 лет назад и имеют более низкую себестоимость, привели к тому, что загородное жилье за прошедший год рекордно поднялось в цене на 23%. При этом в части городов среднюю цену объектов сдерживает появление домов меньшей площади 50–65 кв. м, что позволяет снизить конечную стоимость приобретаемого дома», — сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

На первом месте в рейтинге самого подорожавшего загородного жилья оказался Краснодар, где цена загородных домов по сравнению с маем прошлого года выросла на 30,2%, что в том числе объясняется бумом спроса на недвижимость в Краснодарском крае и резко выросшей ценой недвижимости на Черноморском побережье.

На втором месте — Москва и Ростов-на-Дону с ростом средней стоимости загородных домов за аналогичный период на уровне 30,1%. На третьем — Новосибирск, где загородные дома подорожали на 29,6%. На четвертом — Тюмень с ростом стоимости частных домов — 28,5%. На пятом — Самара, где загородные дома выросли в цене на 27,8%. Далее следуют: Красноярск (23,2%), Санкт-Петербург и Казань (22,3%), Уфа (20,7%) и Челябинск (17,6%).

«В ближайшей перспективе на фоне высокой покупательской активности загородная недвижимость продолжит расти в цене, однако для обеспечения доступности строящихся домов всё больше будет набирать обороты тренд на снижение их площади», — подытожил Антон Сауков.

20 июня аналитики проекта MANTERA Seaview residence рассказали «Известиям», что российские покупатели элитной недвижимости в пять раз чаще интересуются Сочи, чем Дубаем. Так, анализ поисковых запросов о покупке элитной недвижимости в этих двух городах через «Яндекс Wordstat» выявил, что с января по июнь этого года запрос о покупке такой недвижимости в Сочи через поисковик «Яндекс» отправили 1442 раза, а в Дубае — 296 раз. Через Google информацию о покупке люксовой недвижимости в Сочи искали 204 раза, в Дубае — 39 раз.

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