Покупатели элитного жилья предпочли Сочи Дубаю

Российские покупатели элитной недвижимости в пять раз чаще интересуются предложениями в Сочи, чем в Дубае. Об этом сообщили «Известиям» аналитики проекта MANTERA Seaview residence в понедельник, 20 июня.

Анализ поисковых запросов о покупке элитной недвижимости в Сочи и Дубае через «Яндекс Wordstat» выявил, что с января по июнь 2022 года запрос о покупке такой недвижимости в Сочи через поисковую систему «Яндекс» отправили 1442 раза, а про Дубай спросили 296 раз. Через Google информацию о покупке люксовой недвижимости в Сочи искали 204 раза, а в Дубае ─ 39. Проверка запросов о покупке апартаментов в этих двух городах в целом подтвердила тренд интереса россиян на приобретение сочинской недвижимости.

«Всплеск запросов мы зафиксировали в марте этого года. На наш взгляд, это связано с изменением логистических путей этой весной и сложностями с проведением финансовых операций за рубежом, притом что новые высокобюджетные проекты в Сочи и по архитектуре, инфраструктуре, и по набору сервисных услуг не уступают аналогичным иностранным проектам», — сказала коммерческий директор проекта deluxe-класса MANTERA Seaview residence Елена Кабешева.

Новая логистическая реальность ─ это весомая, но не единственная причина, почему покупатели фокусируют внимание на высокобюджетной недвижимости в Сочи. В связи с тем что российский юг закрыт для полетов, увеличилась не только продолжительность перелета из Москвы в Сочи, но и полета из Москвы в Дубай, — рейсы проходят над территорией Казахстана и занимают в первом случае около четырех, а во втором — более пяти часов, сказали аналитики.

При этом стоимость билетов в бизнес-класс на прямой рейс Москва – Дубай начинается от 110 тыс. рублей, а Москва – Сочи — от 40 тыс. рублей. Также сохраняется вероятность, что со временем сократится количество самолетов, которые российские авиакомпании смогут использовать для полетов за рубеж. Это, скорее всего, приведет к дальнейшему удорожанию стоимости билетов и увеличению продолжительности полета. На фоне санкций сокращается предложение и коммерческих компаний в секторе деловой авиации — в этом секторе также произошло повышение стоимости услуг в два раза, считают эксперты.

В конце мая аналитики Knight Frank Russia и проекта Mantera Seaview residence заявили «Известиям», что Сочи возглавил рейтинг цен на элитное жилье в России, где средняя цена 1 кв. м за I квартал 2022 года достигла 2,1 млн рублей. Второе место заняла Москва с ростом до 1,6 млн за «квадрат», третье — Санкт-Петербург — 606 тыс. рублей за 1 кв. м.

В Mantera Seaview residence отметили, что перераспределению интереса инвесторов с Москвы на Сочи послужил возрастающий дефицит нового качественного предложения в премиальном сегменте в столице.