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Правительство одобрило льготную ипотеку на самостятельное строительство домов

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Правительство России разрешило брать льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных жилых домов — ­­­­­­ без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства 1 июня.

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Отмечается, что льготная ставка по этим займам не должна превысить 9% годовых. При этом максимальный размер кредита по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, а для остальных регионов — 6 млн рублей.

Помимо этого, говорится в публикации, в этом году запланирована выдача около 8 тыс. кредитов на самостоятельное строительство частных домов в ходе пилотной программы.

В правительстве отметили, что благодаря принятому решению, большее количество россиян сможет улучшить условия жилья.

Днем ранее эксперт спрогнозировал снижение средней ипотечной ставки без учета льготных программ до 9–9,5% во второй половине этого года. Так, крупные банки планируют снизить ипотечные ставки сразу на 3%, а к концу года ключевая ставка Центробанка может упасть до 8%, что может повысить спрос на вторичное жилье на 20–25% в ближайшие месяцы.

Банк России снизил ключевую ставку до 11% 26 мая. Регулятор допустил дальнейшее снижение на ближайших заседаниях, ближайшее из которых запланировано на 10 июня.

Представители банков рассказали в беседе с «Известиями», что кредитные организации наверняка также понизят ставки. В Почта Банке сообщили, что планируют в начале следующей недели снизить ставки по вкладам на 2–3 п.п. С 30 мая Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и на вторичный рынок на 3 п.п. Минимальная ставка составит 10,9% годовых.

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