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Во II полугодии 2022 года средняя ипотечная ставка может опуститься до 9%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Во второй половине 2022 года средние ипотечные ставки в России без учета льготных программ могут опуститься до 9–9,5%. Об этом «Известиям» заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов во вторник, 31 мая.

Крупные банки планируют снизить ипотечные ставки сразу на 3%, а к концу года ключевая ставка Центробанка может упасть до 8%, сказал он.

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«Такая динамика ставок для рынка имеет как положительный, так и отрицательный эффект. С одной стороны, мы отмечаем рост спроса, особенно в сегменте вторичного жилья, где он продолжительное время стагнировал из-за дорогой ипотеки. С другой — ожидания еще большего снижения ставок формируют отложенный спрос на рынке, но это одна из проигрышных стратегий покупки жилья», — сказал Хусаинов.

Поскольку следом за ростом доступности ипотечных кредитов начинает расти стоимость и нередко покупатель переплачивает значительно больше, приобретая квартиру по выросшей цене, но под более низкую процентную ставку, поскольку погашает кредит досрочно, добавил он.

По мнению эксперта, самый оптимальный вариант — покупать квартиру на волне дефицитного спроса, когда выбор вариантов больше, а сумма возможного дисконта выше. Проще рефинансировать кредит под более низкую процентную ставку, нежели дожидаться снижения ставок и роста цен на квартиры, отметил он.

«Россияне становятся более финансово грамотными, и растущий сейчас спрос это подтверждает, многие стараются купить квартиру с дисконтом, понимая, что ставки в ближайшей перспективе еще снизятся и можно будет сократить затраты на ипотеку», — сказал Хусаинов.

По его словам, снижение ипотечных ставок на 3% может повысить спрос на вторичное жилье на 20–25% в ближайшие месяцы.

Банк России снизил ключевую ставку до 11% 26 мая. Регулятор допустил дальнейшее снижение на ближайших заседаниях, ближайшее из которых запланировано на 10 июня.

Эксперты и представители банков рассказали в беседе с «Известиями», что кредитные организации наверняка также понизят ставки. В Почта Банке сообщили, что планируют в начале следующей недели снизить ставки по вкладам на 2–3 п.п. С 30 мая Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и на вторичный рынок на 3 п.п. Минимальная ставка составит 10,9% годовых.

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