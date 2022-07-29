Инфляция в Шри-Ланке в июле достигла рекордных 60,8%

Инфляция в Шри-Ланке в июле превысила 60%. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает правительственный департамент переписи и статистики островного государства.

Так, уровень инфляции в стране достиг 60,8%, в июне он составлял 54,6%.

Уровень продовольственной инфляции, которая отражает увеличение стоимости всех продуктов за год, составил 90,9%, это привело к резкому росту стоимости потребительской корзины.

Парламент Шри-Ланки 20 июля избрал Ранила Викремесингхе новым главой государства. За него проголосовали 134 депутата. Предыдущий президент Готабая Раджапакса официально покинул свой пост 15 июля. В тот же день Викремесингхе был приведен к присяге в качестве и.о. главы государства.

Раджапакса заявил о намерении уйти с поста президента, после того как в Шри-Ланке прошли протесты из-за экономического кризиса.

12 апреля минфин Шри-Ланки объявил дефолт по внешним обязательствам.

В конце 2021 года на Шри-Ланке обострился экономический кризис, связанный с ограничениями сферы туризма на фоне пандемии коронавируса. В результате в стране стала наблюдаться нехватка валютных резервов, из-за чего властям пришлось сократить импорт и начать экономить ресурсы.