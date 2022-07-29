Санду заявила о намерении обратиться к Румынии в случае угрозы со стороны РФ

Власти Молдавии обеспокоены ситуацией на Украине и намерены обратиться за помощью к Румынии в случае возможной угрозы со стороны РФ. Об этом 29 июля заявила молдавский президент Майя Санду.

«Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации, если Россия попытается атаковать республику Молдова, естественно, что мы попросим помощь Румынии», — сказала она на пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

По ее словам, правительство Молдавии анализирует внешние угрозы, а также внутренние источники возможной дестабилизации. Кроме того, Санду обратила внимание на обострившуюся ситуацию в непризнанном Приднестровье, где весной этого года произошла серия терактов.

25 июля глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия фактически сформирована как некое второе румынское государство. По его словам, за последние три десятилетия с обретения независимости более 1 млн молдаван получили румынские паспорта, включая многих людей в руководстве и элите страны.

14 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление молдавского президента о необходимости усилить армию, заявил, что в Молдавии не должны видеть какую-то угрозу со стороны России, это абсурдно. Также Песков отметил, что усиление Молдавией своей армии не создает рисков для России. Как добавил пресс-секретарь президента РФ, в интересах Молдавии, скорее, искать с Россией добрые, взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения.

17 июня Санду заявила, что Молдавия старается поддерживать «минимальную» связь с Россией, в частности, контакты осуществляются на уровне послов. Она также подчеркнула, что не видит связи между намерением страны стать членом ЕС и поставками газа из РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров между тем высказал мнение, что Молдавию пытаются превратить во «вторую Украину», такой потребительский подход со стороны молдавского руководства он назвал попрошайничеством.