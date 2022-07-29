Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поручил Хуснуллину помочь ЛНР и ДНР с восстановлением соцобъектов
Мир
Украинские националисты обстреляли склады с зерном в Запорожской области
Мир
Песков указал на неготовность Запада к уступкам по украинскому кризису
Мир
Белоруссия отзывает своего посла в Британии
Мир
ВСУ обесточили шахту имени Засядько в Киевском районе Донецка
Мир
Норвегия передала Украине бронеавтомобили IVECO LAV III
Мир
Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по колонии в Еленовке
Общество
Причиной пожара в хостеле на юге Москвы стало короткое замыкание
Мир
В ДНР погибло 269 граждан с начала эскалации агрессии со стороны ВСУ
Мир
Орбан заявил о провале военной стратегии Запада в отношении России
Мир
Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине
Происшествия
В Липецке пресекли теракт «Правого сектора»
Сюжет:

Санду заявила о намерении обратиться к Румынии в случае угрозы со стороны РФ

0
Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Молдавии обеспокоены ситуацией на Украине и намерены обратиться за помощью к Румынии в случае возможной угрозы со стороны РФ. Об этом 29 июля заявила молдавский президент Майя Санду.

Табор уходит: Молдавию затягивает в энергетический кризис
Ухудшение отношений с Россией дорого обходится населению

«Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации, если Россия попытается атаковать республику Молдова, естественно, что мы попросим помощь Румынии», — сказала она на пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

По ее словам, правительство Молдавии анализирует внешние угрозы, а также внутренние источники возможной дестабилизации. Кроме того, Санду обратила внимание на обострившуюся ситуацию в непризнанном Приднестровье, где весной этого года произошла серия терактов.

25 июля глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия фактически сформирована как некое второе румынское государство. По его словам, за последние три десятилетия с обретения независимости более 1 млн молдаван получили румынские паспорта, включая многих людей в руководстве и элите страны.

14 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление молдавского президента о необходимости усилить армию, заявил, что в Молдавии не должны видеть какую-то угрозу со стороны России, это абсурдно. Также Песков отметил, что усиление Молдавией своей армии не создает рисков для России. Как добавил пресс-секретарь президента РФ, в интересах Молдавии, скорее, искать с Россией добрые, взаимовыгодные и взаимоуважительные отношения.

17 июня Санду заявила, что Молдавия старается поддерживать «минимальную» связь с Россией, в частности, контакты осуществляются на уровне послов. Она также подчеркнула, что не видит связи между намерением страны стать членом ЕС и поставками газа из РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров между тем высказал мнение, что Молдавию пытаются превратить во «вторую Украину», такой потребительский подход со стороны молдавского руководства он назвал попрошайничеством.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022