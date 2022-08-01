Сделаем в России

Вся история нашей экономики — это в некоторой мере мода на заграничное. За счет поставок ресурсов и простейшей продукции мы обеспечивали завоз «модных штучек» в страну и распределение их среди населения. Сейчас такие модные штучки — мобильники и прочие гаджеты, классные автомобили, раньше — швейные машинки «Зингер», французские зеркала и прочий, на данный момент, антиквариат.

Даже советская экономика с этого начинала: строили заводы за счет импортных подшипников, контрактов с крупными концернами, завоза технологий. Как раз в советское время была предпринята попытка отойти от моды на импортное. Но закончилась она безуспешно: командная экономика не смогла эффективно выполнить эту задачу. Когда попытались перевести ее на предпринимательские рельсы в 1980-е, сделать это не получилось — разрыв в технологиях и подходах, что были у нас и в мире, оказался слишком велик.

Сейчас в России фактически первый шанс в истории перейти от моды на заграничное к моде на свое. Действительно, как сказал на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» президент, идет смена эпох в истории. И для России эта смена эпох — в смене моды, в смене парадигмы.

Более того, я убежден, что мы не сможем реализовать эту новую парадигму только в концепции «моды на свое» внутри страны. Мы сможем перейти к «моде на свое», только используя более широкую доктрину «моды на российское в мире». То есть надо дать миру свои технологии, свою финансовую систему, свои политические механизмы, свои экономические конструкции.

Здесь непаханый край работы. При этом надо помнить три главных принципа.

Первое. К своему нужно относиться с любовью. В новой парадигме драйвером должны стать активные люди, ответственные за свое будущее: прежде всего — предприниматели. Они лучше понимают потребности спроса и реализуют их в товарах, услугах, «модных штучках», чем любая командная система. И к ним надо относиться с любовью. Им необходимо надлежащее отношение государства, которое эту сферу обвило на местах очень крепко.

Почему в Китае жители деревень объединяются в предпринимательский союз и ставят завод в поле, который, между прочим, на мировой рынок экспортирует, а у нас нет? Потому что заклюют сразу. Сначала не дадут кредит. Если без него получится начать — придут с проверками. Сейчас уже много сделано: и регуляторная гильотина, и реформа контроля и надзора. Однако за фактической имплементацией надо следить с пристрастием. Что касается финансовых ресурсов, доступ к капиталу нужно масштабировать в сотни раз.

То есть надо полюбить свою экономику, своих предпринимателей. В том числе — через средства для их развития.

Второе. Масштабная трансформация в экономике. От принципов управления до критического изменения системы налогообложения, когда все льготы подвергнут глубокой переработке. В том числе настройка налогов: приоритетным секторам следует назначить меньшие сборы, ввести для них инвестиционные вычеты, помочь с поиском и подготовкой кадров. Важно отказаться от государственного монополизма там, где частный сектор способен потянуть отрасль (а способен он не хуже государственного в большинстве).

Третье. Нужны новые принципы внешних отношений. Мы хотим новых партнеров, но в экономике на одной ментальной любви отношения не построишь. Нужно, чтобы с нами было удобно, комфортно, предсказуемо работать, значит, у нас должна быть современная, технологичная платформа внешних связей с беспошлинной торговлей, системой цифровых расчетов, автоматизированных торговых площадок, инвестиций за рубежом, своевременной и четкой доставкой комплектующих и товаров через отлаженную логистику.

Мода на свое, мода на российское не может быть утверждена за счет только «оборонительной» экономической стратегии. Ее возможно реализовать лишь за счет стратегии опережающей и «наступательной».

А вот в это надо поверить прежде всего государственным деятелям. Тем, кто отвечает за концепцию российской экономики. Цепляться за старый ход вещей уже невозможно, нужно перестраиваться на новый. И чем быстрее мы сделаем это, тем лучше для нас.

Автор — директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина

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