DHL Express останавит транспортировку грузов по России с 1 сентября

Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекратит осуществление услуг по транспортировке заказов в пределах России. Об этом 29 июля сообщается на сайте организации.

«С 1 сентября 2022 года услуги по доставке грузов и документов внутри Российской Федерации предоставляться не будут», — говорится в заявлении.

В качестве причины указываются технические сложности, связанные с функционированием информационных систем и инфрастуктуры и законодательные ограничения. АО «ДХЛ Интернешнл» не будет иметь доступ к глобальной информационной системе DHL Express, которая отвечает за автоматизацию работы на территории России.

15 июля датская компания Danfoss, которая является производителем тепловой автоматики, приводной и холодильной техники, а также промышленной автоматики, заявила о продаже своего бизнеса в России и Белоруссии.

4 июля французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric продала бизнес в России местному менеджменту. Отмечается, что для закрытия сделки потребуется одобрение регулятора. Известно, что новая компания будет называться Systeme Electric.

Иностранные компании приостанавливают бизнес в России на фоне западных санкций, введенных после начала операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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