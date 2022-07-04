Французская Schneider Electric продала бизнес в России местному менеджменту

Французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric продала бизнес в России местному менеджменту. Об этом говорится на сайте организации.

«Schneider Electric подписала 3 июля обязывающее соглашение о продаже «Schneider Electric Россия» местному руководству», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для закрытия сделки потребуется одобрение регулятора. Известно, что новая компания будет называться Systeme Electric.

27 апреля сообщалось, что Schneider Electric решила продать российские активы. Еще тогда в компании заявили, что уход с российского рынка будет происходить в упорядоченном ключе. При этом будут выделены средства, чтобы поддержать 3,5 тыс. сотрудников из России и Белоруссии, пишет «Газета.ru».



Компания приостановила новые инвестиции в Россию и Белоруссию после начала спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. На территории России у компании находится пять заводов. Schneider Electric занимается производством оборудования для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных.

До этого, 16 мая, стало известно, что финская компания Stora Enso продала три своих завода по производству гофроупаковки в России. По мнению руководства компании, из-за нестабильности на рынке новые владельцы обеспечат более длительную работу для этих предприятий и их сотрудников.

В тот же день группа «Черкизово», один из крупнейших российских производителей мясной продукции и мясных полуфабрикатов, приобрела у финской Atria, также работавшей в России, сеть быстрого питания Sibylla. Atria заявила о выходе из своего бизнеса в России еще в начале марта.