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Финская Stora Enso продала заводы по производству упаковки в России

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Фото: Stora Enso
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Финская компания Stora Enso продала три своих завода по производству гофроупаковки в России. Об этом 16 мая говорится на сайте производителя.

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«Луховицкий, Арзамасский и Балабановский упаковочные заводы Компании переданы в местное управление», — отмечается в сообщении.

По мнению руководства Stora Enso, из-за нестабильности на рынке новые владельцы обеспечат более длительную работу для этих предприятий и их сотрудников.

«Сделка не окажет существенного влияния на годовой объем продаж и операционную прибыль Stora Enso. Из-за ухудшения деловых перспектив для этих предприятий в результате I квартала был зафиксирован убыток от обесценения в размере €35 млн», — уточнили в компании.

Дополнительный убыток по сделке составит примерно € 55 млн и будет состоять большей частью из корректировок пересчета валюты, которые отразят на дату закрытия сделки.

На заводах в Луховицах, Арзамасе и Балабаново работает около 620 человек. 2 марта 2022 года Stora Enso объявила о прекращении производства и продаж в России до дальнейшего уведомления.

Ранее 16 мая стало известно, что группа «Черкизово», один из крупнейших российских производителей мясной продукции и мясных полуфабрикатов, приобрела у финской Atria, работавшей в России, сеть быстрого питания Sibylla. Atria заявила о выходе из своего бизнеса в России в начале марта.

Сеть Sibylla насчитывала порядка 4,2 тыс. точек быстрого питания.

Также в мае финская компания Raisio, которая выпускала на русском рынке хлопья, каши и мюсли под брендом Nordic, закрыла сделку по продаже своего бизнеса компании «Копэкер Агро». Кроме продуктов питания бизнес Raisio в РФ включал экспорт рыбных комбикормов с подразделения Raisioaqua в Финляндии.

4 мая о продаже своего бизнеса в России заявила финская компания Paulig Group, специализирующаяся на производстве и обжарке кофе.

Ряд западных компаний принял решение о приостановке деятельности или уходе из России, в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой стало известно 24 февраля.

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