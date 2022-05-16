Группа «Черкизово» приобрела у Atria российский бизнес быстрого питания

Группа «Черкизово», один из крупнейших российских производителей мясной продукции и мясных полуфабрикатов, приобрела у финской Atria, работавшей в России, сеть быстрого питания Sibylla. Об этом в понедельник, 16 мая, говорится в сообщении компании.

«В сделку вошли контракты на поставку продукции в 4,4 тыс. точек быстрого питания в России и в странах СНГ, а также оборудование и рецептуры», — отмечается в сообщении.

Финская Atria заявила о выходе из своего бизнеса в России в начале марта. Решение в компании назвали финансово незначимым, так как объем продаж в РФ составлял примерно 1,5% от общего объема чистых продаж группы. Сеть Sibylla насчитывала порядка 4,2 тыс. точек быстрого питания.

Весной прошлого года Atria уже продала свой петербургский завод ООО «Пит-Продукт» по производству колбас и сосисок из-за рост цен на мясное сырье.

Ранее, в конце апреля, сообщалось, что группа «Черкизово» запустит завод по переработке масличных культур в Липецкой области во втором квартале этого года. Собственное предприятие позволит компании повысить самообеспеченность комбикормами, снизить зависимость от импорта шрота, а также достичь высокого качества продукции. Инвестиции в новый завод составили 8,8 млрд рублей. Основные продукты, которые планируется производить, — соевый не ГМО шрот, соевое гидратированное масло, соевый лецитин для кондитерской отрасли и гранулированная соевая оболочка (лузга).