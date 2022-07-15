Датская компания Danfoss уйдет с российского рынка
Датская компания Danfoss, которая является производителем тепловой автоматики, приводной и холодильной техники, а также промышленной автоматики, продает свой бизнес в России и Белоруссии. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщается на сайте компании.
«Danfoss подписала соглашение о передаче бизнеса в России и Белоруссии местному менеджменту. После закрытия сделки Danfoss больше не будет работать в России и Беларуси», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что закрытие сделки ожидается в сентябре 2022 года.
Также компания отмечает, что, несмотря на заключение соглашения о ликвидации всех операций в России и Белоруссии, Danfoss продолжает внимательно следить за ситуацией и действовать в полном соответствии со всеми санкциями по мере их развития.
О своем намерении покинуть российский и белорусский рынки Danfoss сообщала еще 1 апреля. Среди причин такого решения назывались объявленные против России санкции, нарушения в цепочках поставок, проблемы с логистикой.
4 июля французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric продала бизнес в России местному менеджменту. Отмечается, что для закрытия сделки потребуется одобрение регулятора. Известно, что новая компания будет называться Systeme Electric.