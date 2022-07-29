В Госдуме предложили ввести квоты на патриотическую музыку в эфире

В Госдуме предложили ввести квоты на патриотическую музыку в теле- и радиоэфире, доля которой в развлекательных программах должна составлять как минимум 15%. Как в пятницу, 29 июля, рассказали «Известиям» в пресс-службе фракции ЛДПР, данную инициативу озвучил член комитета нижней палаты российского парламента по культуре Иван Мусатов.

«Можно с различных позиций подходить к проблеме культурно-патриотического воспитания, по-разному трактовать его цели, задачи и методы. Бесспорно то, что оно должно опираться на фундамент отечественной культуры, ориентироваться на национальные духовные ценности, базироваться на национальной идее, как она понимается философами, культурологами, социологами, педагогами, искусствоведами», — объяснил парламентарий.

Депутат предложил ставить патриотические песни в прайм-тайм, а именно с 07:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00, а за невыполнение данных требований он допустил введение штрафа.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в апреле рассказал о том, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн РФ. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага.

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева назвала эту идею правильной. Президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал данную инициативу.

9 июня министерство просвещения России утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна.