Карта спецоперации на Украине 29 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 29 июля можно в материале «Известий».

Как рассказали в российском Министерстве обороны, в ночь на 29 июля силы Украины ударили по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов». Был нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате погибли 40 и были ранены 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.

Также ведомство сообщило, что в результате ударов ВС РФ полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада ВСУ, готовившаяся к отправке на Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области. Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское.

Накануне штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил о гибели местного жителя из-за обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских формирований.

Тогда же представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня «Град» по поселку Гольмовский в пригороде Горловки. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, пострадали несколько местных жителей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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