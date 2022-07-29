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Игорь Бутман провел концерт для военных летчиков в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Народные артисты России саксофонист Игорь Бутман и актер Николай Бурляев, а также блогеры и исполнительницы песен Милена Дейнега и Лилия Шумилова дали концерт в Крыму для военных летчиков — участников спецоперации по защите Донбасса. Об этом стало известно в пятницу, 29 июля.

Также перед военнослужащими выступил заслуженный летчик России Юрий Ресницкий. Он рассказал, как уверенность в себе и отвага помогают быть лучшим в небе.

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После концерта солдаты смогли пообщаться с артистами, взять у них автографы и сделать на память фото.

В этот же день в подмосковном госпитале перед медиками и военными выступили Александр Иванов и рок-группа «Рондо» в рамках поддержки участников спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. В ходе выступления музыканты исполнили давно полюбившиеся слушателям композиции, такие как «Я буду помнить», «Мечты», «Московская осень», «Боже, какой пустяк», и множество других.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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