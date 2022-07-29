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Глава энергоконцерна Engie заявила о способности Франции справиться с газовым кризисом

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vincent Isore
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Гендиректор энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор заявила о предварительной проработке различных сценариев, в том числе полного прекращения газа во Францию. Это позволяет утверждать, что страна справится с газовым кризисом, заявила она в четверг, 28 июля, в интервью газете Le Parisien.

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«В течение некоторого времени я работала над различными сценариями, в том числе над полным прекращением поставок газа «Газпромом». Заполнение хранилища во Франции продвигается хорошо. Сегодня мы достигли 77%, и к концу года мы достигнем 95% или даже 100%», — рассказала она.

При этом Макгрегор отметила, что энергосистема страны будет в зимний период под сильным давлением и гражданам придется меньше расточительствовать. Она призвала к «энергетической осознанности» и разумно экономить не только зимой, но и сейчас.

Глава Engie также анонсировала скидку в €100 для клиентов в ноябре в дополнение к государственным дотациям.

«Мы осознаем инфляционное давление и обеспокоены трудностями, с которыми сталкиваются наши клиенты, будь то домашние хозяйства или промышленные предприятия. Стоимость этой меры для компании для 880 тыс. клиентов — €90 млн. Это, прежде всего, гражданский жест, чтобы помочь нашим клиентам. <...> Engie не производит газ, а покупает и перепродает его по рыночной цене. Таким образом, никакой чрезмерной прибыли нет», — объяснила Макгрегор.

Успехи Франции в решении газового кризиса настолько высокие, что страна готова делиться с коллегами по Евросоюзу (ЕС). В частности, Париж заявил о готовности поставить Германии до 2% потребляемого ФРГ газа зимой, сообщило 27 июля Reuters со ссылкой на представителя французского министерства энергетики.

По мнению верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, страны ЕС в будущем прекратят закупать российский газ. Так, по его мнению, объединение избавится от тягостной энергозависимости.

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