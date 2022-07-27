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Франция зимой может поделиться с Германией 2% газа

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Фото: ТАСС/DPA
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Франция может поставить Германии до 2% потребляемого ФРГ газа зимой. Об этом 27 июля сообщило Reuters со ссылкой на представителя французского министерства энергетики.

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«130 гигаватт-часов в день — это количество, которое мы могли бы поставлять в Германию. За зиму это может составить около 20 тераватт-часов, то есть 5% нашего собственного потребления», — цитирует агентство французского чиновника.

При этом уточняется, что такие поставки потребуют ряда технических действий и могут занять некоторое время. Основной проблемой называется то, что Франция добавляет в свой газ одоранты, в то же время Германия этого не делает. На создание завода по дезодорации для удаления одорантов из газовых потоков может потребоваться до 18 месяцев.

Отмечается, что ФРГ из стран Европы особенно пострадала от сокращения поставок российского энергоресурса с середины июня и готовится ко всем сценариям, включая полное прекращение поставок российского газа.

Ранее в этот день немецкий оператор Gascade сообщил, что в среду, 27 июля, поставки газа по «Северному потоку» сократились до 1,28 млн куб. м/ч, что составляет всего 20% от мощности газопровода.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек 25 июля заявил, что страна столкнулась с «серьезной ситуацией» из-за сокращения «Газпромом» поставок энергоресурсов по «Северному потоку». По его мнению в результате уменьшения поставок в Германии может возникнуть дефицит газа и появится необходимостью экономии топлива.

По словам заместителя председателя «Газпрома» Виталия Маркелова в настоящий момент на компрессорной станции «Портовая» из шести газоперекачивающих агрегатов работает только один газотурбинный двигатель. Он отметил, что компания Siemens не проводит ремонт неисправных двигателей газопровода «Северный поток».

24 июня министр экономики Германии заявил, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией и от части российских энергоресурсов ударил по Европе и США, где растут цены, инфляция зашкаливает.

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