Повышенный уровень холестерина в крови может вызвать серьезные последствия для здоровья. Об этом в интервью «Известиям» 29 июля рассказал врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Лепанда Кики Терренс Лионель.

Такое расстройство, как гиперхолестеринемия, — это нарушение липидного обмена, когда уровень холестерина в крови повышается, что увеличивает риск атеросклероза и, следовательно, сердечно-сосудистых заболеваний. Это расстройство связывают с тем, что печень больше не может выводить весь холестерин ЛПНП (липопротеинов низкой плотности. — Ред.), который накапливается и откладывается на стенках сосудов.

«Нет симптомов высокого уровня холестерина, строго говоря. Гиперхолестеринемия называется «молчаливым расстройством». В целом, когда человек осознает это расстройство, артерии уже потеряли от 75% до 90% своей функциональности. Вот почему важно регулярно проверять уровень общего холестерина и триглицеридов в крови, чтобы как можно быстрее принять необходимые меры», — сказал врач.

Лепанда Кики Терренс Лионель также перечислил внешние признаки гиперхолестеринемии, среди которых ксантомы (бляшки или желтоватые узелки на коже или сухожилиях), ксантелазмы (небольшие желтоватые пятна, слегка приподнятые под кожей век), а также беловатые круглые дуги вокруг радужной оболочки глаза.

Среди осложнений повышенного уровня холестерина в крови медик выделил скопления бляшек на стенках артерий (атеросклероз), стенокардию или другие симптомы ишемической болезни сердца, а также сердечные приступы и инсульты.

Когда артерии сужаются бляшками, может возникать гипертония. Из-за нее сердцу приходится работать намного усерднее, что также связано с сердечными заболеваниями. Слишком много холестерина в желчи или пищеварительных жидкостях может привести к тому, что избыток образует кристаллы, которые могут затвердевать в камни в желчном пузыре, вызывая сильную боль.

22 июля врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что от заболеваний сердца может уберечь снижение уровня холестерина в организме. Специалист отметила, что для этого в рацион необходимо включить чеснок и авокадо.