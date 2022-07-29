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В США уникальный скелет горгозавра был продан за $6 млн

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Фото: Getty Images/Alexi Rosenfeld
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Аукционный дом Sotheby's продал в США уникальный скелет динозавра горгозавра за $6 млн. Об этом 29 июля рассказала британская телекомпания Би-би-си.

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Аукцион естественной истории, на котором была продана окаменелость, прошел в Нью-Йорке. Отмечается что это единственный экземпляр скелета данного животного, который предлагается в частную собственность.

Окаменелость была обнаружена в американском штате Монтана. Она состоит из 79 костяных элементов, имеет высоту в 3 м и длину около 6,7 м.

Представители научного сообщества выразили недовольство и опасения по поводу проведенного аукциона, так как считают, что данный скелет должен находиться не в частных руках, а использоваться в научных целях в интересах всего общества.

«Такой скелет является частью нашего коллективного природного наследия, пережитком прошлого Земли, имеющим отношение ко всем нам. Я считаю, что все такие окаменелости должны быть переданы в общественное достояние, где их могут изучать, посещать и наслаждаться ими ученые и широкий круг других людей», — высказался профессор Университета Индианы и бывший президент Общества палеонтологии позвоночных США Дэвид Полли.

4 июля журнал Science Advances опубликовал статью, из которой следует, что жившим 200 млн лет назад динозаврам протоперья помогли пережить вымирание между триасовым и юрским периодами. Так, температура в высоких широтах опускалась ниже нуля, поэтому приспособиться к ней проживавшим примитивным динозаврам помогали именно протоперья. Они служили для теплоизоляции и помогали переносить отрицательные температуры.

22 декабря 2021 года палеонтологи нашли на севере Англии останки гигантской многоножки в отложениях каменноугольного периода на севере. Это оказалось крупнейшее из известных науке беспозвоночных за всю историю существования жизни на планете. В длину многоножка достигала примерно 3 м, а по массе превышала 50 кг.

11 ноября того же года ученые обнаружили на британском острове Уайт останки динозавра с редким луковицеобразным носом.

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