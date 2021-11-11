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На британском острове найдены останки динозавра с редким луковицеобразным носом

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На британском острове Уайт ученые обнаружили останки динозавра с редким луковицеобразным носом. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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«В прошлом году во время локдауна после изучения множества коробок с костями я решил реконструировать череп образца, который хранился с 1978 года, и, к моему удивлению, я обнаружил, что конец его носа имел форму луковицы», — заявил археолог Джереми Локвуд.

Ученый отметил, что ранее на острове в основном находили останки двух видов динозавров — растительноядных игуанодона и мантеллизавра.

Локвуд назвал находку Brighstoneus simmondsi в честь деревни Брайстоун, расположенной недалеко от места раскопок. Вторая часть названия дана в честь Кита Симмондса, коллекционера-любителя, который участвовал в первых раскопках этого образца. Статья о находке опубликована в научном журнале Journal of Systematic Palaeontology.

В конце октября российские ученые впервые обнаружили останки гигантского ящера длиною около 5 м в Центральной России. Так, останки были найдены на территории карьера Малый Пролом, где научные работы ведутся уже четыре года. Находка представляет собой зуб рептилии семейства мозазавров из мелового периода мезозойской эры.

18 августа стало известно, что американские ученые открыли три новых вида древних млекопитающих, появившихся сразу после вымирания динозавров. Их обнаружили в бассейне Большого водораздела в штате Вайоминг.

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