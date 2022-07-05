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Ученые обнаружили у живших 200 млн лет назад динозавров протоперья

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Фото: Getty Images/Toronto Star/Bernard Weil
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Палеонтологи и геологи из разных стран обнаружили признаки того, что помогло жившим 200 млн лет назад динозаврам пережить вымирание между триасовым и юрским периодами, — наличие протоперьев. Данную информацию 4 июля опубликовали в журнале Science Advances.

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Так, температура в высоких широтах опускалась ниже нуля, поэтому приспособиться к ней проживавшим примитивным динозаврам помогали именно протоперья. Они служили для теплоизоляции и помогали переносить отрицательные температуры.

Динозавры в позднем триасовом периоде обитали преимущественно в средних и высоких широтах, а животные группы псевдозухий, то есть крокодильей линии архозавров, — в низких. Подобные теплоизоляционные покровы помогли динозаврам пережить вулканические зимы на границе двух периодов примерно 200 млн лет назад.

Согласно мнению авторов исследования, многие группы позвоночных вымерли именно в период подобной зимы — похолодания планетарного климата по причине загрязнения атмосферы пеплом. Происходит данное явление из-за крупного извержения вулкана.

22 декабря 2021 года палеонтологи нашли на севере Англии останки гигантской многоножки в отложениях каменноугольного периода на севере. Это оказалось крупнейшее из известных науке беспозвоночных за всю историю существования жизни на планете. В длину многоножка достигала примерно 3 м, а по массе превышала 50 кг.

11 ноября того же года ученые обнаружили на британском острове Уайт останки динозавра с редким луковицеобразным носом.

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