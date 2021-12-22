В Англии нашли окаменелость трехметровой многоножки

Палеонтологи в Великобритании нашли останки гигантской многоножки в отложениях каменноугольного периода на севере Англии. Об этом сообщило издание The Independent.

Это оказалось крупнейшее из известных науке беспозвоночных за всю историю существования жизни на планете. В длину многоножка достигала примерно 3 м, а по массе превышала 50 кг.

По словам одного из авторов работы, научного сотрудника Кембриджского университета Нила Дейвиса, окаменелость обнаружили случайно возле одного из утесов на пляже рядом с деревней Хоувик в Нортумбрии.

Находку сделали еще в 2018 году, однако только сейчас рассказали о ней в научном журнале Journal of the Geological Society. Ученые рассказали, что обнаружили окаменелость случайно, когда большая часть песчаника откололась от скалы. Многоножка оказалась «заперта» внутри и один из исследователей заметил это, когда проходил мимо, сообщает телеканал «360».

По словам специалистов, существо принадлежало к роду артоплевр — самых больших беспозвоночных, которые жили за 100 млн лет до динозавров. Оно было похоже на современных многоножек, состоящих из нескольких сочлененных звеньев. Предположительно, в его рацион входила растительная пища. Однако исследователи не исключают, что открытый ими вид Arthropleura, судя по размерам, мог быть и хищником, пишет REGNUM.

Палеонтологи надеются, что в ходе дальнейшей работы смогут найти отпечатки ротового аппарата открытой ими многоножки и уточнить ее положение в экосистемах того времени.

Исследователи отмечают, что когда-то на территории Соединенного Королевства был иной климат, тропический, а подобные найденной многоножке существа обитали в лесу недалеко от воды.

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