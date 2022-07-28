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В Санкт-Петербурге приостановили работу над часами для Нотр-Дама

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Фото: пресс-служба часового завода «Ракета»
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Завод «Ракета» в Санкт-Петербурге приостановил работу над часами для собора Нотр-Дам-де-Пари. Об этом 28 июля рассказал портал 78.ru со ссылкой на специалистов предприятия.

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Работу над часовым механизмом для храма приостановили из-за санкций, введенных против России, пояснили представители завода. При этом «Ракета» сама может воссоздать один из модулей часов Нотр-Дама, но без согласования с организацией, отвечающей за восстановление часового механизма, станет этого делать.

«Сейчас в мире очень тяжелая ситуация, а отношение к России в высшей степени неоднозначное, все это понимают. Мы все столкнулись с тем, что большинство зарубежных компаний временно приостанавливают свою работу в нашей стране и с ней. И российские производства тоже переживают на себе подобное, — отметили представители петербургского завода. Мы сообщали Horloge Notre-Dame о том, что часовой завод «Ракета» своими силами может воссоздать один из модулей монументальных часов, находившихся в соборе, но без согласования запустить производство мы, конечно же, не можем. Поэтому мы все можем только надеяться на то, что ситуация стабилизируется и переговоры станут более плодотворными», — пояснили представители завода.

14 апреля в Соборе Парижской Богоматери произошел крупнейший в истории пожар. Полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, и часы, огонь также перекинулся на левую башню собора. Потушить его удалось только на следующий день.

26 марта 2021 года издание France Info сообщило о том, что национальная комиссия по наследию и архитектуре Франции утвердила проект реставрации части собора Парижской Богоматери. Уточняется, что работы проведут в отношении дубового каркаса крыши собора, часть которого сгорела во время масштабного пожара в 2019 году.

14 апреля 2021 года министр культуры Франции Розлин Башло заявил, что Нотр-Дам может быть вновь открыт для посетителей в 2024 году. Министр рассказала, что работы по обеспечению безопасности конструкций завершатся к концу лета, а затем начнется фаза реставрации. Всего на тот момент на восстановление собора было потрачено около €830 млн.

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