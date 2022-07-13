В АТОР рассказали об адаптации турбизнеса к санкциям благодаря пандемии

Пандемия COVID-19 позволила турбизнесу легче адаптироваться к текущей ситуации и сохранить стабильность. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе во вторник, 12 июля.

«Уже в 2020 году стало понятно, что наш бизнес очень маневренный и быстро приспосабливается к самым тяжелым ситуациям. Эти два года, видимо, дали запас прочности, скорее моральный, который позволил в новых условиях тоже придумать какие-то варианты. Это первое обстоятельство, которым объясняется стабильность на рынке. А второе — пока в стране есть деньги и люди, которые готовы их тратить на путешествия», — сказала Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, туризм во всем мире пережил шок в марте 2020 года, когда индустрия практически остановилась на всех уровнях из-за коронавирусных ограничений.

Как отметила Ломидзе, премиальный сегмент отдыхающих, которые продолжали путешествовать в течение двух последних лет, по-прежнему приобретает туры. Ввиду чего и туроператоры, и турагенты пока что находятся в стабильном состоянии.

«Доля организованного туризма больше, если мы говорим о зарубежных поездках. Внутри страны она всегда была не очень большой, 15–20% максимум, и она такой и осталась», — добавила она.

После введения санкций против России в начале этого года туристы застряли за рубежом, поэтому возвращением занимались туроператоры. Самостоятельные туристы решали данную проблему сами. Страх застрять за границей способствовал тому, что спрос на туры у туроператоров вырос, отметила Ломидзе.

Согласно исследованию, которое появилось в распоряжении «Известий» 12 июля, билеты в Черногорию, Вьетнам и Аргентину для россиян в июле заметно подешевели, следует из результатов анализа, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Ранее, 6 июля, эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр рассказала, что сейчас самыми бюджетными курортами для россиян являются Абхазия и Калининград. Среди зарубежных направлений остается Турция, несмотря на то что цена на отдых там выросла примерно на 30–40% по сравнению с ковидным временем.

В начале июля стало известно, что ️с 15 июля граждане России смогут посещать с туристическими целями Эстонию и Финляндию.