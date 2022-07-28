В результате циклона в Москве упали 19 деревьев и пострадала одна женщина
Жительница Москвы пострадала и 19 деревьев были повалены после прошедшего в столице циклона. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал источник «РИА Новости» в экстренных службах.
«Предварительные итоги циклона в Москве: 19 упавших деревьев, повреждены шесть автомобилей. В Гольяново от упавшего дерева пострадала женщина», — рассказал собеседник агентства.
Ранее этим же днем официальный Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства сообщил, что в некоторых районах Москвы за час выпало до 15 мм осадков. Уточняется, что это почти 20% месячной нормы.
Также в МЧС предупредили, что в Москве с полудня и до конца суток 28 июля ожидаются ливень, гроза и град, шквалистый ветер. Синоптики предупреждали, что порывы ветра могут достигать 20 м/с.