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В результате циклона в Москве упали 19 деревьев и пострадала одна женщина

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Жительница Москвы пострадала и 19 деревьев были повалены после прошедшего в столице циклона. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал источник «РИА Новости» в экстренных службах.

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«Предварительные итоги циклона в Москве: 19 упавших деревьев, повреждены шесть автомобилей. В Гольяново от упавшего дерева пострадала женщина», — рассказал собеседник агентства.

Ранее этим же днем официальный Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства сообщил, что в некоторых районах Москвы за час выпало до 15 мм осадков. Уточняется, что это почти 20% месячной нормы.

Также в МЧС предупредили, что в Москве с полудня и до конца суток 28 июля ожидаются ливень, гроза и град, шквалистый ветер. Синоптики предупреждали, что порывы ветра могут достигать 20 м/с.

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