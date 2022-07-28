Почти 20% месячной нормы осадков выпало за час в нескольких районах Москвы

В некоторых районах Москвы за час выпало до 15 мм осадков, это почти 20% месячной нормы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства в четверг, 28 июля.

«Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЮАО. Ливни прошли в ЮЗАО, СЗАО, сейчас осадки наблюдаются в ВАО», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Вероятность интенсивных осадков сохранится как минимум до 20:00 мск.

Ранее в этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что вечером 28 июля на Москву выпадет 20% месячной нормы осадков. Он уточнил, что сильные дожди ожидаются в период с шести до восьми вечера, пишет «Ридус».

Также в МЧС предупредили, что в Москве с полудня и до конца суток 28 июля ожидаются ливень, гроза и град, шквалистый ветер. Синоптики предупреждали, что порывы ветра могут достигать 20 м/с, сообщается на сайте kp.ru.