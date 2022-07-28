В Москве 28 июля ожидается гроза и ветер до 20 м/с
В Москве с полудня и до конца суток 28 июля ожидаются ливень, гроза и град, а также шквалистый ветер. Об этом в четверг сообщило управление МЧС по Москве. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 20 м/с.
Москвичам рекомендуется соблюдать меры безопасности и не выходить на улицу. Также следует обходить опоры линий электропередачи, не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями.
Кроме того, в сообщении отмечается, что дома нужно выключить все электроприборы.
Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров.
Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в августе не ожидается сильной жары, но погода в Москве будет летней.
Он отметил, что, по предварительным расчетам, небольшое повышение температуры начнется уже с 1 августа.