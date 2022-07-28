МО РФ сообщило о минировании украинскими боевиками дамбы в Артемовске в ДНР

В Артемовске в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские боевики заминировали дамбу водохранилища. Они планируют ее взорвать, сообщил 28 июля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Артемовске боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам», — рассказал он.

Как подчеркивается, в случае совершения такой провокации в зоне вероятного затопления окажутся жилые кварталы города с населением более 35 тыс. человек. Кроме того, возможно повреждение водопровода, канализации, очистных сооружений, что в свою очередь приведет к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

Мизинцев акцентировал внимание, что в ходе спецоперации по защите Донбасса Вооруженные силы РФ не наносят удары по гражданским объектам.

До этого, 25 июля, в Минобороны предупредили о подготовке украинской стороны к провокации в Славянске ДНР. Как отмечал Мизинцев, украинские военные планируют взорвать емкости с химически опасным гексаном на масложировом комбинате, чтобы затем обвинить в произошедшем Россию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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