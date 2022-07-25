Украинские боевики готовят масштабную провокацию в Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы затем обвинить в этом Россию. Так, по данным начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева от 25 июля, военные планируют взорвать емкости с химически опасным гексаном на масложировом комбинате.

«На масложировом комбинате сотрудники СБУ (Службы безопасности Украины. — Ред.) в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом - гексаном, общим объемом более 120 тонн», — рассказал Мизинцев.

Он предупредил, что в зоне химического поражения при успешном осуществлении провокации окажутся все жилые районы города по причине образования в воздухе токсичного облака, которое распространится на все более и более широкие площади.

Министерство обороны РФ обратилось к Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Международному Красному Кресту с призывом повлиять на складывающиеся обстоятельства и предотвратить трагедию.

Во избежание летальных исходов среди гражданских лиц Мизинцев призвал мирных жителей незамедлительно принять защитные меры.

«Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты», — подчеркнул начальник штаба.

22 июля украинские боевики заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в Константиновке ДНР с целью взорвать при отступлении из города и обвинить в этом РФ.

За день до этого поступила информация о подготовке Киевом еще одной провокации в Славянске. Для реализации военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) переоделись в форму российских солдат с георгиевскими лентами и в таком виде грабили частные дома и применяли физическое насилие по отношению к гражданским.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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