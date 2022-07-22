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Украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных отходов в ДНР

Минобороны РФ: украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных отходов в Константиновке
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных отходов в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

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«В Константиновке Донецкой Народной Республики украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города», — говорится в сообщении.

Также в Запорожской области украинские националисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка, которые планируют взорвать и осветить это в украинских и западных СМИ, обвив подразделения ВС РФ.

Отмечается, что подобные провокации киевского режима на радиационно и химически опасных объектах Украины происходят при молчаливом согласии Запада.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев подготовил провокацию в Славянске в ДНР. Для ее реализации военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям. При этом специально осуществлялась фото- и видеосъемка, чтобы обвинить в этом российских военных.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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