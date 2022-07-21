В МО РФ рассказали о провокации ВСУ в Славянске с использованием российской формы

Киев подготовил провокацию в Славянске в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 21 июля, сообщает межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

Для ее реализации военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям. При этом специально осуществлялась фото- и видеосъемка, чтобы обвинить в этом российских военных.

«Заранее предупреждаем мировое сообщество, что этот очередной фейк киевские власти в ближайшее время планируют широко распространить в украинских и западных СМИ», — говорится в сообщении.

Днем ранее посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник также сообщал, что в Славянске готовятся провокации и постановки ВСУ для выявления «коллаборантов». Местные жители сообщают, что в городе в нескольких районах замечены группы боевиков, переодетых в российскую форму с георгиевскими лентами.

16 июля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские националисты оборудовали опорный пункт в детском приюте «Паруса надежды» Славянска, где удерживают детей и воспитателей. Сотрудники учреждения и дети содержатся в подвале здания в качестве живого щита.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».